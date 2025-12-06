Пушков: У России нет причин для военного конфликта с Европой

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в интервью сербской газете «Политика» заявил, что у России нет причин для военного конфликта с Европой. Фрагмент статьи опубликован в его Telegram-канале.

«Никаких претензий ни к Финляндии, ни к Польше, ни к другим странам, граничащим с нами. У нас нет предмета для военного конфликта с Европой», — оценил Пушков.

Сенатор заявил, что заявления европейских политиков о «российской угрозе» — это предлог для скорейшего включения Украины в НАТО. По его мнению, это нужно, чтобы превратить страну в плацдарм против России с военными базами и оружием. Также, как он считает, такая риторика оправдывает дальнейшее финансирование и поставки вооружений Киеву.

Ранее США опубликовали 33-страничную Стратегию национальной безопасности. В ней Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику, а также подчеркнул нереалистичные ожидания европейцев по поводу конфликта на Украине.