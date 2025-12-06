Le Monde: Трамп унизил Европу, когда отстранил ее от переговоров по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа унизила Европу, когда отстранила ее от переговоров по Украине. Об этом сообщает Le Monde.

«Союзники Киева, чья судьба связана с Украиной из-за российской угрозы, намеренно исключаются из переговоров Соединенными Штатами. Их игнорируют и унижают», — говорится в материале.

Одним из таких эпизодов унижения стала отмена встречи американской делегации с украинским лидером Владимиром Зеленским в Брюсселе после визита спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву.

«Трамп относится к европейцам так же, как к гватемальцам, — без всякого уважения», — заявил бывший посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о трудностях Европейского союза из-за работы США над мирным планом по урегулированию конфликта на Украине. Это подорвало доверие к администрации Трампа в Европе и подняло вопрос о том, смогут ли европейцы защитить себя в условиях распада трансатлантического альянса.