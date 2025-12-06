Реклама

14:08, 6 декабря 2025

Во Франции заявили об унижении Европы Трампом

Le Monde: Трамп унизил Европу, когда отстранил ее от переговоров по Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evan Vucci / AP

Администрация президента США Дональда Трампа унизила Европу, когда отстранила ее от переговоров по Украине. Об этом сообщает Le Monde.

«Союзники Киева, чья судьба связана с Украиной из-за российской угрозы, намеренно исключаются из переговоров Соединенными Штатами. Их игнорируют и унижают», — говорится в материале.

Одним из таких эпизодов унижения стала отмена встречи американской делегации с украинским лидером Владимиром Зеленским в Брюсселе после визита спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву.

«Трамп относится к европейцам так же, как к гватемальцам, — без всякого уважения», — заявил бывший посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о трудностях Европейского союза из-за работы США над мирным планом по урегулированию конфликта на Украине. Это подорвало доверие к администрации Трампа в Европе и подняло вопрос о том, смогут ли европейцы защитить себя в условиях распада трансатлантического альянса.

