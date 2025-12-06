Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:57, 6 декабря 2025Россия

Водителей России предупредили о появлении новых дорожных знаков

Юрист Браун: Более 60 новых дорожных знаков появятся на дорогах России с января
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Более 60 новых дорожных знаков и табличек появятся на российских дорогах уже с 1 января 2026 года. Об этом РИА Новости рассказала юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Многие из знаков уже были успешно протестированы в Москве, поэтому с началом нового года будут постепенно вводиться в остальных регионах страны. Добавлены будут и самостоятельные знаки, и таблички, которые применяются только в сочетании с основными знаками, а также новые элементы знаков.

«Например, дополнительные пиктограммы для знака "Платная парковка" (значки "оплата через приложение", SMS и так далее), которые считаются отдельными графическими символами», — пояснила юрист.

По словам Браун, система дорожных знаков будет более конкретизированная, с ориентиром на новые виды транспорта. Знаки затронут средства индивидуальной мобильности, безопасность пешеходов, организацию движения в городской среде и даже экологию.

Ранее в Госдуме прокомментировали идею ограничить выдачу водительских удостоверений россиянам старше 65 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники атаковали Рязань. Их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов врезался в многоэтажный дом

    В России назвали обязательное условие для мира на Украине

    Россиянам назвали случаи обязательной выплаты 13-й зарплаты

    Опасность БПЛА объявили в Ленинградской области

    Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Roblox

    Российский военкор рассказал об отношении к мирным переговорам на передовой

    Силовики уличили ВСУ в дезинформации о ситуации в Волчанске

    Минобороны отчиталось о работе ПВО за ночь

    Армия России разгромила украинский погранотряд под Сумами

    В США высказались о невозможности одолеть Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok