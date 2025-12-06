Водителей России предупредили о появлении новых дорожных знаков

Юрист Браун: Более 60 новых дорожных знаков появятся на дорогах России с января

Более 60 новых дорожных знаков и табличек появятся на российских дорогах уже с 1 января 2026 года. Об этом РИА Новости рассказала юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Многие из знаков уже были успешно протестированы в Москве, поэтому с началом нового года будут постепенно вводиться в остальных регионах страны. Добавлены будут и самостоятельные знаки, и таблички, которые применяются только в сочетании с основными знаками, а также новые элементы знаков.

«Например, дополнительные пиктограммы для знака "Платная парковка" (значки "оплата через приложение", SMS и так далее), которые считаются отдельными графическими символами», — пояснила юрист.

По словам Браун, система дорожных знаков будет более конкретизированная, с ориентиром на новые виды транспорта. Знаки затронут средства индивидуальной мобильности, безопасность пешеходов, организацию движения в городской среде и даже экологию.

Ранее в Госдуме прокомментировали идею ограничить выдачу водительских удостоверений россиянам старше 65 лет.