Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:49, 6 декабря 2025Бывший СССР

ВС России уничтожили пехоту ВСУ при попытке установить флаг

РИА Новости: ВС России уничтожили пехоту ВСУ при попытке установить флаг
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке установить флаг в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило РИА Новости.

«Один из украинских военнослужащих имел при себе государственный флаг Украины, что позволяет предположить подготовку или завершение демонстративной акции с установкой флага на передовой», — рассказал оператор с позывным Хруст.

По его словам, на фоне неудач ВСУ на поле боя Вооруженные силы (ВС) России фиксируют рост информационных провокаций. Хруст подчеркнул, что активно этим занимаются украинские штурмовые подразделения.

Ранее сообщалось, что армия России готовит «поздравление» Украине с днем ВСУ.

