Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:06, 6 декабря 2025Бывший СССР

Житель ДНР рассказал о различиях бойцов ВСУ и наемников

В ДНР местный житель рассказал о грязных бойцах ВСУ и чистых наемниках
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Stringer / Reuters

Беженец из села Новопавловка Донецкой народной республики (ДНР) Роман Бойко рассказал об общении с заходившим к нему в гости наемником Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Румынии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам мужчины, наемники заметно отличаются от бойцов ВСУ своим аккуратным внешним видом. Украинские военные обычно чумазые и в грязной форме, наемник же всегда был в чистой одежде и умытый. Иностранец рассказывал, что у него в Румынии дом. Он спрашивал у Бойко, почему тот не уехал из населенного пункта, но беженец пояснил, что ему некуда идти.

Ранее колумбийские наемники жаловались, что руководство ВСУ относится к иностранцам в своих рядах как к пушечному мясу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ответила массированным ракетным ударом на атаки ВСУ по гражданским объектам

    В ВСУ назвали условие для справедливого мира на Украине

    Россиянкам назвали способы подобрать идеальное платье для новогодней ночи

    Дмитриев назвал «самоубийством европейской цивилизации» одно решение ЕС

    Симоньян внесли в список самых влиятельных людей года

    Занимавшийся перекупкой автомобилей россиянин не пережил встречу с покупателями

    На Украине допустили продолжение военных действий без поддержки США

    Стало известно о полной смене отношения США к НАТО

    Россия вошла в тройку стран с самым дешевым электричеством

    Обвиненная во взяточничестве депутат Рады пожаловалась на фабрикацию фото квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok