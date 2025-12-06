Реклама

08:32, 6 декабря 2025

Жители подконтрольного Киеву Запорожья остались без света и отопления

ТАСС: В подконтрольном Киеву Запорожье в домах нет света и отопления
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Киевская администрация Запорожья (ЗОВА) заявляет о начале отопительного сезона и наличии света в регионе. Несмотря на факт того, что жители региона в действительности остались без света и отопления, рассказали ТАСС в пророссийском подполье.

«Обстановка в регионе сложная — отсутствие света, причем графики отключений не работают. Зато ЗОВА подсвечивает здание администрации. Плюс становится холодно. Отопительный сезон как бы начался и как бы нет», — отметил собеседник агентства.

Он также отметил, что на данный момент большую часть местного правительства составляют приезжие, в основном из Киева. И это прежде всего связано с тем, что власть теряет управление.

Ранее президент России Владимир Путин заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области. Как отмечалось, ВС России наступают в северо-восточной части города.

В конце ноября в Верховной Раде заявили, что российские бойцы зашли в Гуляйполе Запорожской области.

Ранее сообщалось, что Харьков оказался частично обесточен после взрывов. В нескольких районах города пропал свет, также были остановлено движение электротранспорта.

