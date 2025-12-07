Дед Мороз из Великого Устюга прогулялся по Риму

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Рим из Вены в рамках предновогоднего турне

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Рим из Вены в рамках предновогоднего турне. Соответствующий материал публикует ТАСС.

Прогулку российского гостя по памятным местам итальянской столицы организовал Русский дом. При нем открылся Музыкальный образовательный центр под патронатом Российской академии музыки имени Гнесиных, преподавателями в котором стали выпускники главных российских и итальянских вузов.

Музыкальный образовательный центр Русского дома в Риме — это системное музыкальное образование в лучших российских традициях, всестороннее музыкальное развитие и возможность обучения как на итальянском, так и на русском языках Дария Пушкова директор Русского дома

Отмечается, что 16 декабря запланирован первый концерт.

В ноябре Дед Мороз впервые окунул ноги в Бенгальский залив во время поездки в Индию. По сложившейся традиции он посетил местные достопримечательности и поздравил жителей с наступающим российским Новым годом.