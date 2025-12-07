Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:52, 7 декабря 2025Россия

Дед Мороз из Великого Устюга прогулялся по Риму

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Рим из Вены в рамках предновогоднего турне
Екатерина Ештокина

Фото: frimufilms / Freepik

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Рим из Вены в рамках предновогоднего турне. Соответствующий материал публикует ТАСС.

Прогулку российского гостя по памятным местам итальянской столицы организовал Русский дом. При нем открылся Музыкальный образовательный центр под патронатом Российской академии музыки имени Гнесиных, преподавателями в котором стали выпускники главных российских и итальянских вузов.

Музыкальный образовательный центр Русского дома в Риме — это системное музыкальное образование в лучших российских традициях, всестороннее музыкальное развитие и возможность обучения как на итальянском, так и на русском языках

Дария Пушковадиректор Русского дома

Отмечается, что 16 декабря запланирован первый концерт.

В ноябре Дед Мороз впервые окунул ноги в Бенгальский залив во время поездки в Индию. По сложившейся традиции он посетил местные достопримечательности и поздравил жителей с наступающим российским Новым годом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жену Зеленского обвинили в коррупции

    Новую стратегию нацбезопасности США назвали ответом Путину

    В России назвали следующий этап переговорного процесса по Украине

    Сменившая гражданство российская теннисистка выиграла турнир WTA

    Над российскими регионами сбили 11 беспилотников

    Жители российского города остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ

    Пьяный российский школьник на квадроцикле сбил полицейского

    Дед Мороз из Великого Устюга прогулялся по Риму

    В Германии захотели вернуть российский газ

    Дуров отреагировал на завоевание Петром Яном титула чемпиона UFC

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok