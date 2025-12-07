Реклама

23:22, 7 декабря 2025Мир

Дмитриев назвал способ «сделать Европу снова великой»

Дмитриев назвал способ, как сделать Европу «снова великой»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Robert Michael / ZB / Global Look Press

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал способ «сделать Европу снова великой». Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, для этого европейским лидерам нужно решить множество проблем, включая бесконтрольную миграцию, рост преступности, деиндустриализацию и экономический спад из-за высоких цен на энергоносители. Он также призвал прекратить повсеместную цензуру в европейских странах.

«Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой», — заключил он.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Дмитриева и американского миллиардера Илона Маска в желании «разделить Европу». «Они хотят разделить Европу, чтобы доминировать над нами и эксплуатировать нас», — сказал он.

