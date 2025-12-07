Реклама

Мир
21:03, 7 декабря 2025Мир

Дмитриев рассказал о панике в ЕС

Дмитриев: Крупнейшие дипломаты ЕС в панике
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Крупнейшие дипломаты Европейского союза (ЕС) начинают паниковать. Об этом заявил глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на своей странице в Х.

Глава РФПИ призвал лидеров ЕС решить проблемы объединения в ответ на публикацию главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Дмитриев и американский миллиардер Илон Маск якобы хотят разделить Европу, чтобы эксплуатировать европейские страны.

«Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру», — написал Дмитриев.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал администрацию президента США Дональда Трампа уничтожить Европейский союз (ЕС) во благо человечества. Политик обвинил ЕС в разрушительном тоталитаризме и ненависти к свободе.

