Дмитриев рассказал о панике в ЕС

Крупнейшие дипломаты Европейского союза (ЕС) начинают паниковать. Об этом заявил глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на своей странице в Х.

Глава РФПИ призвал лидеров ЕС решить проблемы объединения в ответ на публикацию главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Дмитриев и американский миллиардер Илон Маск якобы хотят разделить Европу, чтобы эксплуатировать европейские страны.

«Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру», — написал Дмитриев.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал администрацию президента США Дональда Трампа уничтожить Европейский союз (ЕС) во благо человечества. Политик обвинил ЕС в разрушительном тоталитаризме и ненависти к свободе.