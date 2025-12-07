Кадыров рассказал о положении ВСУ на сумском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на сумском направлении. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Противник на этом участке фронта не оставляет попыток закрепиться в лесной местности, но в результате несет только большие потери», — написал он.

Кадыров подчеркнул, что удары Вооруженных сил (ВС) России уничтожают не только украинских бойцов, но и оборудованные укрытия.

Ранее в России раскрыли детали «атак возмездия» по Украине. Кадыров сообщил, что в ответ на удар по Грозному на Украине поражены более 60 целей.