03:44, 7 декабря 2025Мир

В Британии рассказали о подарке Каллас для России

Telegraph: Раскалывающая Запад Кая Каллас стала подарком для России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Christian Mang / Reuters

Радикальная позиция главы европейской дипломатии Каи Каллас по вопросу Украины фактически раскалывает западное сообщество, пишет британская газета The Telegraph.

По данным издания, магическое мышление и негибкость Каллас и ее единомышленников привели к разобщенности Запада.

«Главный дипломат ЕС — подарок Кремлю. <…> Ее упорный отказ от переговоров с президентом России Владимиром Путиным <…> фактически исключил Европу из финальной стадии переговоров», — рассказал автор.

Он подчеркнул, что чрезмерная ненависть эстонского политика к России сводит эффективность дипломатии Европейского союза к нулю.

Ранее стало известно, что европейские политики все чаще выражают свое разочарование в работе Каллас.

