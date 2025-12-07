В Британии рассказали о подарке Каллас для России

Telegraph: Раскалывающая Запад Кая Каллас стала подарком для России

Радикальная позиция главы европейской дипломатии Каи Каллас по вопросу Украины фактически раскалывает западное сообщество, пишет британская газета The Telegraph.

По данным издания, магическое мышление и негибкость Каллас и ее единомышленников привели к разобщенности Запада.

«Главный дипломат ЕС — подарок Кремлю. <…> Ее упорный отказ от переговоров с президентом России Владимиром Путиным <…> фактически исключил Европу из финальной стадии переговоров», — рассказал автор.

Он подчеркнул, что чрезмерная ненависть эстонского политика к России сводит эффективность дипломатии Европейского союза к нулю.

Ранее стало известно, что европейские политики все чаще выражают свое разочарование в работе Каллас.