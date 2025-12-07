Реклама

15:14, 7 декабря 2025Силовые структуры

Курьер во время доставки похитил раков клиента и поплатился

МВД: В Волгограде задержали курьера, похитившего четыре килограмма раков клиента
Алина Черненко

Фото: timolina / Freepik

В Волгограде курьер во время доставки похитил четыре килограмма раков клиента и поплатился. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным источника, 20-летний молодой человек получил заказ на доставку деликатеса 26 ноября. По пути у него возникла мысль о присвоении товара. Отведать раков юноша хотел вечером. Однако дома сотрудник службы доставки обнаружил, что продукт уже испортился.

23-летняя девушка-клиент, не дождавшись своего заказа, обратилась с претензией к администратору сервиса. Он, в свою очередь, сообщил о произошедшем в полицию, которая задержала злоумышленника.

В отношении курьера возбудили уголовное дело по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному с причинением значительного ущерба гражданину». Подозреваемый сознался в преступлении. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В августе в Москве курьер одного из популярных магазинов захотел украсть заказ и попал на видео. Сначала мужчина оставил пакет у двери, сфотографировав для отчетности, а потом забрал его и ушел.

