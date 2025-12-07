Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:25, 7 декабря 2025Экономика

Москвичам пообещали неожиданную для декабря погоду

Вильфанд заявил, что в Москве ожидаются морось и небольшой дождь
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На следующей неделе в Москве ожидаются морось и небольшой дождь. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, чьи слова приводит «RT на русском».

«Связано это с тем, что воздушные массы до середины следующей недели будут поступать с юга — воздух теплый. Ночные температуры будут от -3 °С до -5 °С , а дневные температуры — около 0 °С», — сказал он.

По его словам, снег также не ожидается в Центральном, Южном и Северо-Кавказском округах. При этом в Приволжском федеральном округе с 9 декабря ожидается небольшой снег.

Ранее стало известно, что в России может начаться дефицит урожая из-за теплой и бесснежной погоды, так как на растениях начали набухать почки. По словам старшего научного сотрудника лаборатории дендрологии ГБС РАН Игоря Яценко, из-за пробуждения почки у растений могут повредиться в холода, из-за чего их развитие замедлится.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для меня это жизнь». Боец ММА Петр Ян победил Двалишвили и вернул себе титул чемпиона

    Россиянам назвали неожиданные опасности и коварство геморроя

    Россиян массово атаковали клопы в пятизвездочных отелях Египта

    Москвичам пообещали неожиданную для декабря погоду

    Двалишвили отправили в больницу после боя с Яном

    Раскрыты подробности публичных издевательств над Долиной

    Осужденная за расчленение рэпера Картрайта вдова обжаловала приговор

    В российском городе ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ

    В посольстве Украины в США назвали основные вызовы во время переговорного процесса

    Вяльбе назвала вероятных участников Олимпиады в лыжных гонках от России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok