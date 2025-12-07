Москвичам пообещали неожиданную для декабря погоду

Вильфанд заявил, что в Москве ожидаются морось и небольшой дождь

На следующей неделе в Москве ожидаются морось и небольшой дождь. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, чьи слова приводит «RT на русском».

«Связано это с тем, что воздушные массы до середины следующей недели будут поступать с юга — воздух теплый. Ночные температуры будут от -3 °С до -5 °С , а дневные температуры — около 0 °С», — сказал он.

По его словам, снег также не ожидается в Центральном, Южном и Северо-Кавказском округах. При этом в Приволжском федеральном округе с 9 декабря ожидается небольшой снег.

Ранее стало известно, что в России может начаться дефицит урожая из-за теплой и бесснежной погоды, так как на растениях начали набухать почки. По словам старшего научного сотрудника лаборатории дендрологии ГБС РАН Игоря Яценко, из-за пробуждения почки у растений могут повредиться в холода, из-за чего их развитие замедлится.