Стало известно об угрожающей россиянам погодной опасности

Shot: В России может начаться дефицит урожая из-за теплой погоды

В России может начаться дефицит урожая из-за теплой и бесснежной погоды, так как на растениях начали набухать почки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории дендрологии ГБС РАН Игоря Яценко, из-за пробуждения почки у растений могут повредиться в холода, из-за чего их развитие замедлится. При этом может снизиться урожай плодовых деревьев.

Ситуация усугубляется и отсутствием снежного покрова, так как он должен спасать почву от серьезного промерзания. Растения могут не выжить из-за наступивших резких морозов, которые придут в бесснежную погоду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег ляжет на 92 процента территории России к середине следующей недели. По его словам, с понедельника ночные температуры в Приволжском федеральном округе будут отрицательными: они составят от минус 4 до минус 9 градусов.