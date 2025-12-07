Реклама

Экономика
07:08, 7 декабря 2025Экономика

Россиянам обещали снег на следующей неделе

Вильфанд: Площадь снега в России увеличится до 92 % к середине следующей недели
Марина Совина
Фото: Reuters

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег ляжет на 92 процента территории России к середине следующей недели. Его слова приводит ТАСС.

Вильфанд рассказал, что с понедельника ночные температуры в Приволжском федеральном округе (ПФО) будут отрицательными: они составят от минус 4 до минус 9 градусов. При этом дневной показатель опустится до минус 2-7 градусов, поэтому небольшой снег пойдет и останется.

«За счет этого площадь страны, покрытая снегом, будет чуть-чуть увеличиваться, где-то на 2 процента к середине следующей недели по сравнению с текущими 90 процентами», — объяснил ог.

Эксперт добавил, что на азиатской части России снег лежит плотным слоем. При дневной температуре около нуля покров подтаивает, однако уменьшается только его высота, а не общая площадь.

Ранее поселок городского типа и известный горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области накрыл настоящий снежный апокалипсис. На дорогах поселка образовались большие пробки.

