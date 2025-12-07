В МВД прокомментировали опасность использования Face ID для россиян

МВД России опровергло сообщения, появившиеся в СМИ о том, что правоохранители якобы рекомендуют россиянам отказаться от использования биометрических данных и Face ID для входа в мобильные приложения банков. Об этом сообщает «МВД Медиа».
МВД предупреждает, что такие сообщения не соответствуют действительности.
По информации правоохранителей, технология распознавания лица Face ID по-прежнему является надежным способом защиты персональных данных и финансовых операций. Его активно используют российские банки. Этот метод аутентификации рекомендован в качестве эффективного инструмента для повышения уровня безопасности мобильных устройств и приложений.
Ранее МВД России предупредило о фейке об ограничениях на выезд для призывников.