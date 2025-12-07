На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа

Вулкан Килауэа на Гавайских островах выпустил фонтан лавы. Об этом сообщили в Геологической службе США (USGS).

Уточняется, что извержение произошло высотой приблизительно 370 метров. За это время наблюдалось три почти одинаковых по объемам фонтана.

«Три кратера извергают фонтаны. Высота фонтанов южного кратера составляет около 1,2 тысячи футов (370 метров), а высота фонтанов северных кратеров опустилась значительно ниже своего максимального значения в 500 футов (150 метров). До того как южный кратер стал доминирующим, наблюдалось три фонтана с примерно одинаковой высотой в 500 футов (150 метров) — два из северных кратеров и один из южного», — говорится в сообщении.

Тройной фонтан специалисты назвали редким явлением, и оно впервые наблюдалось за время этого извержения.

