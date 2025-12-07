Реклама

Экономика
13:37, 7 декабря 2025

На Гавайях произошло извержение вулкана

На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа
Екатерина Ештокина

Фото: .S. Geological Survey / Reuters

Вулкан Килауэа на Гавайских островах выпустил фонтан лавы. Об этом сообщили в Геологической службе США (USGS).

Уточняется, что извержение произошло высотой приблизительно 370 метров. За это время наблюдалось три почти одинаковых по объемам фонтана.

«Три кратера извергают фонтаны. Высота фонтанов южного кратера составляет около 1,2 тысячи футов (370 метров), а высота фонтанов северных кратеров опустилась значительно ниже своего максимального значения в 500 футов (150 метров). До того как южный кратер стал доминирующим, наблюдалось три фонтана с примерно одинаковой высотой в 500 футов (150 метров) — два из северных кратеров и один из южного», — говорится в сообщении.

Тройной фонтан специалисты назвали редким явлением, и оно впервые наблюдалось за время этого извержения.

В октябре в Иране проснулся «зомби». Термин «зомби» описывает вулканы, которые считаются потухшими или неактивными, но проявляющие признаки активности: землетрясения, выбросы газов или деформацию поверхности.

