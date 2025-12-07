Реклама

19:06, 7 декабря 2025

Над российскими регионами сбили 11 беспилотников

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В небе над двумя российскими регионами были сбиты 11 украинских беспилотников. Об этом Министерство обороны сообщило в своем Telegram-канале.

«С 13.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Курской области и четыре — над территорией Белгородской области», — констатировали в ведомстве.

О повреждениях и разрушениях на земле в Минобороны ничего не сообщили.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили два снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 366 дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины. В ведомстве добавили, что всего с начала специальной военной операции было уничтожены 1627 боевых машин РСЗО.

