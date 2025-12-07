Реклама

15:08, 7 декабря 2025Культура

Налоговая закрыла одну из фирм Киркорова

Налоговая закрыла фирму российского певца Филиппа Киркорова
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Налоговая закрыла одну из фирм российского певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документам, поступившим в распоряжение агентства, в июне 2025 года было принято решение исключить юридическое лицо ООО «Филипп Киркоров корпорейшен» из ЕГРЮЛ. 18 сентября вследствие недостоверных сведений о фирме юрлицо было исключено.

Отмечается, что у компании остались заблокированные банковские счета из-за непредставления налоговой декларации в течение 20 дней. Кроме того, из-за долгов на фирму возбудили три исполнительных производства.

В то же время с 2021 года ФНС приостанавливает финансовые операции по счетам другой компании Киркорова «Филл фо ю», которая занимается продажей одежды.

Ранее в декабре Киркоров подарил дочери кеды за 122 тысячи рублей. 58-летний артист преподнес наследнице розовые кеды-пудели Adidas.

