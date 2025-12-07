Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
08:01, 8 декабря 2025Спорт

Назван главный фаворит РПЛ

«Зенит» укрепился в статусе фаворита РПЛ по оценкам букмекеров
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

«Зенит» укрепился в статусе фаворита Российской премьер-лиги (РПЛ) по оценкам букмекеров. Об этом сообщает Sports.ru.

Коэффициент на чемпионство «Зенита» составляет 1,80. Далее идут «Краснодар» — 4,00 и ЦСКА — 7,00. В пятерку претендентов на титул по мнению букмекеров входят «Локомотив» (9,00) и калининградская «Балтика» (35,00).

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу. После 18 туров таблицу РПЛ с 40 очками возглавляет действующий чемпион «Краснодар». У идущего вторым «Зенита» на очко меньше. В активе расположившегося на третьей строчке «Локомотива» 37 очков.

Краснодарцы вернулись на первую строчку таблицы благодаря победе над ЦСКА в 18-м туре РПЛ. Встреча прошла 7 декабря и завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Мурада Мусаева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крупнейшие дипломаты ЕС в панике». В Польше Дмитриева и Маска обвинили в желании разделить Европу. Что на это ответили в России?

    В России спрогнозировали снижение продаж одного вида машин

    Производство алкоголя в России сократилось

    В США раскрыли отношение Трампа к переговорам по Украине

    Тренер клуба РПЛ назвал бессмысленной дальнейшую игру в чемпионате с текущим составом

    Малышева назвала смертельно опасный для человека противозаконный продукт

    Туристку изнасиловал местный житель во время отдыха в Албании

    Новая технология российских «Гераней» вызвала вопрос

    56-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику в наряде с глубоким декольте

    В России объяснили травмы у новобранцев ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok