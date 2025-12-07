Назван главный фаворит РПЛ

«Зенит» укрепился в статусе фаворита РПЛ по оценкам букмекеров

«Зенит» укрепился в статусе фаворита Российской премьер-лиги (РПЛ) по оценкам букмекеров. Об этом сообщает Sports.ru.

Коэффициент на чемпионство «Зенита» составляет 1,80. Далее идут «Краснодар» — 4,00 и ЦСКА — 7,00. В пятерку претендентов на титул по мнению букмекеров входят «Локомотив» (9,00) и калининградская «Балтика» (35,00).

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу. После 18 туров таблицу РПЛ с 40 очками возглавляет действующий чемпион «Краснодар». У идущего вторым «Зенита» на очко меньше. В активе расположившегося на третьей строчке «Локомотива» 37 очков.

Краснодарцы вернулись на первую строчку таблицы благодаря победе над ЦСКА в 18-м туре РПЛ. Встреча прошла 7 декабря и завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Мурада Мусаева.