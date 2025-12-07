Реклама

21:05, 7 декабря 2025Спорт

«Краснодар» обыграл ЦСКА в РПЛ

«Краснодар» со счетом 3:2 обыграл ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» обыграл московский ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Гости вышли вперед на 11-й минуте благодаря голу бразильца Мойзеса. Краснодарцы отыгрались на 38-й минуте усилиями Джона Кордобы. На 51-й минуте у «быков» отличился Виктор Са, а на 70-й — Жоау Батчи. В добавленное ко второму тайму время второй мяч ЦСКА забил Матеус Алвес.

Благодаря этой победе Краснодар набрал 40 очков и вернулся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, потеснив «Зенит». ЦСКА с 36 очками остался на четвертом месте.

Фаворитом матча у букмекеров считался «Краснодар». Коэффициент на победу «быков» составлял 1,99, на успех ЦСКА — 4,15.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
