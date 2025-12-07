Назван фаворит матча между ЦСКА и «Краснодаром»

Букмекеры назвали «Краснодар» фаворитом матча РПЛ с ЦСКА

Букмекеры назвали фаворита матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат».

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам поля — «Краснодару». Коэффициент на победу «быков» составляет 1,99, что соответствует примерно 50 процентам вероятности успеха. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3,45, а на победу ЦСКА дают коэффициент 4,15.

Аналитики предполагают, что матч может пройти с высокой результативностью — ставка на тотал меньше 2,5 гола принимается с коэффициентом 1,99, а на больше 2,5 — 1,87.

Встреча между командами пройдет 7 декабря на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.