Спорт
14:46, 7 декабря 2025Спорт

Назван фаворит матча между ЦСКА и «Краснодаром»

Букмекеры назвали «Краснодар» фаворитом матча РПЛ с ЦСКА
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки

Игроки "Краснодара" . Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Букмекеры назвали фаворита матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат».

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам поля — «Краснодару». Коэффициент на победу «быков» составляет 1,99, что соответствует примерно 50 процентам вероятности успеха. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3,45, а на победу ЦСКА дают коэффициент 4,15.

Аналитики предполагают, что матч может пройти с высокой результативностью — ставка на тотал меньше 2,5 гола принимается с коэффициентом 1,99, а на больше 2,5 — 1,87.

Встреча между командами пройдет 7 декабря на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

