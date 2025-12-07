Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:01, 7 декабря 2025МирЭксклюзив

Названа самая влиятельная семья в США

Политолог Петро: Семья Кеннеди является самой влиятельной в истории США
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Pixabay

Семья Кеннеди — которая участвует в американской политике с конца XIX века — является самым влиятельным кланом в истории США, продолжая влиять на современные дела. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор политической науки университета Род-Айленда, старший научный сотрудник Института мира и дипломатии имени Вашингтона Николай Петро.

«Без сомнения, клан Кеннеди оставил самый большой след в политике. Трое сыновей посла Джозефа Кеннеди — [бывший президент США] Джон, Роберт и Эдвард — были подготовлены к политической карьере и воплотили свое стремление к жизни, влияя на несколько администраций демократов», — отметил исследователь.

Племянник бывшего президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший входит в администрацию Дональда Трампа, занимая пост главы Минздрава. По словам пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи, США добились исторического прогресса в борьбе с аутизмом, что является результатом политики Кеннеди.

При этом остальная часть семьи Кеннеди недовольна Трампом и активно поддерживает демократов. 12 ноября единственный внук Джона Кеннеди Джек Шлоссберг заявил, что баллотируется в Конгресс США. 32-летний Шлоссберг заявил, что будет баллотироваться на место в Конгрессе, освободившееся после ухода представителя Джерролда Надлера. Издание отмечает, что внук бывшего американского лидера известен как политический обозреватель и «провокатор» в социальных сетях, который часто высказывался по национальным вопросам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон созвонился с Зеленским после своего визита в Китай. Что известно о ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине?

    В России предложили ввести налоговый вычет на детские товары

    Ряду россиян напомнили о праве досрочно выйти на пенсию

    Стало известно о секретных переговорах Кубы и США о Венесуэле без Мадуро

    Названа самая влиятельная семья в США

    Юрист предупредил о случаях изъятия дачных участков весной

    Цыганова резко оценила выступление Долиной на Первом канале

    Тело россиянки обнаружили в номере отеля Гонконга

    Россиянам рассказали о риске заражения от упаковки продуктов из магазинов

    Россиянам подсказали способ быстро выбрать удачный подарок на праздник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok