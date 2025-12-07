Реклама

18:24, 7 декабря 2025

Оценено влияние конфликта Таиланда и Камбоджи на безопасность туристов из России

Алина Черненко

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Напряженность на границе Таиланда и Камбоджи не повлияет на безопасность российских туристов. Последствия конфликта между двумя странами оценили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), комментарий которого приводит ТАСС.

Уточняется, что речь идет о локальных мерах в приграничных провинциях Сурин, Сисакет, Бурирам и Убон-Ратчатхани. Эти места не популярны у туристов и находятся далеко от таких курортов, как Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи и Краби.

В РСТ добавили, что в приграничных районах нет организованных групп российских туристов, а поток индивидуальных путешественников минимален. В организации также отметили, что обстановка в местах, на которые приходится основной турпоток из России, остается стабильной, инфраструктура работает в штатном режиме, и никаких ограничений для гостей страны нет.

Ранее армия Таиланда призвала жителей граничащих с Камбоджей районов эвакуироваться. Причиной стала потенциальная опасность эскалации столкновений в регионе.

