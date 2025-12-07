Песков: Нужно следить за реализацией стратегии нацбезопасности США

Необходимо следить за реализацией измененной стратегии нацбезопасности США, так как американский «дипстейт» может сделать все иначе. Об этом завяил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Мы знаем, что бывает, когда очень красиво, концептуально все написано, но то, что называется у них "дипстейт", делает все по-другому, бывает и так», — сказал он.

В связи с этим, подчеркнул представитель Кремля, нужно очень внимательно следить за тем, как будут реализовывать эту концепцию.

Ранее США опубликовали 33-страничную Стратегию национальной безопасности. В ней Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику, а также подчеркнул нереалистичные ожидания европейцев по поводу конфликта на Украине.