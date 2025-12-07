Реклама

Россия
12:01, 7 декабря 2025Россия

Песков призвал следить за реализацией стратегии нацбезопасности США

Никита Абрамов
Необходимо следить за реализацией измененной стратегии нацбезопасности США, так как американский «дипстейт» может сделать все иначе. Об этом завяил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Мы знаем, что бывает, когда очень красиво, концептуально все написано, но то, что называется у них "дипстейт", делает все по-другому, бывает и так», — сказал он.

В связи с этим, подчеркнул представитель Кремля, нужно очень внимательно следить за тем, как будут реализовывать эту концепцию.

Ранее США опубликовали 33-страничную Стратегию национальной безопасности. В ней Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику, а также подчеркнул нереалистичные ожидания европейцев по поводу конфликта на Украине.

