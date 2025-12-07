Петр Ян обратился к россиянам после завоевания чемпионского титула UFC

Боец MMA Петр Ян приветствовал россиян после завоевания чемпионского титула UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян прокомментировал завоевание чемпионского титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что очень рад, отметив многолетние усилия и полную отдачу на тренировках, которые стали для него смыслом жизни. Он поблагодарил UFC за карьерные изменения. Ян тепло приветствовал Россию, болельщиков по всему миру и свою семью, а также всех, кто поддерживал его в трудные времена.

Ранее 7 декабря спортсмен одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США). Встреча завершилась победой россиянина единогласным решением судей.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. В активе россиянина теперь 19 побед в 24 поединках в ММА.