10:02, 7 декабря 2025Спорт

Петр Ян обратился к россиянам после завоевания чемпионского титула UFC

Боец MMA Петр Ян приветствовал россиян после завоевания чемпионского титула UFC
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ian Maule / Getty Images

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян прокомментировал завоевание чемпионского титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что очень рад, отметив многолетние усилия и полную отдачу на тренировках, которые стали для него смыслом жизни. Он поблагодарил UFC за карьерные изменения. Ян тепло приветствовал Россию, болельщиков по всему миру и свою семью, а также всех, кто поддерживал его в трудные времена.

Ранее 7 декабря спортсмен одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США). Встреча завершилась победой россиянина единогласным решением судей.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. В активе россиянина теперь 19 побед в 24 поединках в ММА.

