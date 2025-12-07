Подсчитано количество пострадавших домов в Ангарске из-за аварии на ТЭЦ

Кобзев: Из-за аварии на ТЭЦ в Ангарске снизилась температура в 1546 домах

Из-за аварии на одной из теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Ангарске снизилась температура в 1546 домах. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

ЧП произошло ранее 7 декабря. В результате один из котлов был выведен из работы для ремонта. Байкальская энергетическая компания пообещала восстановить стандартную температуру в домах в ближайшие часы. После этого будут введены в строй еще два котла.

Ситуация осложняется наступлением холодов. Сейчас температура воздуха в Ангарске составляет минус 16 градусов, и скоро может опуститься до минус 30.

Аварийные службы города находятся в режиме повышенной готовности.