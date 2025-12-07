Реклама

17:31, 7 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Работающим за компьютером до полуночи людям дали совет

Врач Сулейманова: Перерывы в работе за компьютером помогут сохранить зрение
Наталья Обрядина

Фото: Wayhomestudio / Freepik

Офтальмолог центра «Зрение» Хадижат Сулейманова рассказала, какие простые шаги помогут избежать ощущения жжения и песка в глазах при работе за компьютером по вечерам. Советы о том, как сохранить зрение, она дала работающим до полуночи людям в разговоре с «Лентой.ру».

Тем, кто много работает за компьютером по вечерам, Сулейманова порекомендовала давать глазам короткий отдых. «Каждые 20 минут полезно делать перерыв и на 20 секунд переводить взгляд вдаль, на расстояние не менее шести метров, и делать около десяти полных морганий, мягко смыкая веки. Это поможет восстановить слезную пленку», — отметила она.

Каждые 30-45 минут, по словам врача, следует вставать, расправлять плечи, осматривать комнату и выпивать несколько глотков воды. Это поможет избежать пересыхания слезной пленки. При этом от кофеина в вечернее время лучше отказаться, уточнила доктор.

Чтобы снизить нагрузку на глаза, Сулейманова также рекомендовала выставлять комфортные параметры текста. Оптимальным базовым размером шрифта она считает не меньше 16-го, причем межстрочный интервал лучше немного увеличить. Яркость экрана лучше подстраивать под свет в комнате, чтобы монитор не слепил в темноте, добавила офтальмолог.

Ранее врач-офтальмолог Светлана Петухова подсказала доступные продукты для зрения. По ее словам, поддержать здоровье глаз способны морковь, тыква, яблоки и шиповник.

