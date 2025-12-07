Бывший вице-премьер Сербии: Проевропейские министры хотят отнять имущество РФ

Проевропейские члены правительства и оппозиция в Сербии требуют отнять российское имущество и забрать российско-сербскую «Нефтяную индустрию Сербии» (NIS), но разрешение ситуации с компанией возможно только по договоренности с Россией. Об этом заявил основатель партии «Движение социалистов» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

По данным агентства, в пресс-службе Вулина передали его слова о том, что проевропейские министры с легкостью забыли, что эти самые россияне десятилетиями обеспечивали надежное снабжение Сербии по самым низким ценам. Кроме того, по словам экс-вице-премьера, они еще легче забыли, что Сербия только к этим россиянам могла обратиться, когда пытались ввести самопровозглашенное Косово в Интерпол или ЮНЕСКО или когда в ООН принимали резолюцию о геноциде в Сребренице.

Вулин подчеркнул, что президент страны Александр Вучич и подавляющее большинство граждан помнят, что такое честь и память. «Иначе NIS бы давно вернули, а Сербия свой путь в ЕС искала бы через продажу боеприпасов Украине и отправку сербских военных на минные поля», — заявил он.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич встретился с послом России Александром Боцан-Харченко спустя два дня после того, как потребовал от российских компаний «Газпром» и «Газпром нефть» продать контрольный пакет акций компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) до 15 января 2026 года.