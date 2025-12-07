Раскрыты подробности о кончине россиянки в клинике пластической хирургии в Москве

«МК»: Кончина россиянки в клинике пластической хирургии не связана с операцией

Кончина россиянки в клинике пластической хирургии в Москве, вероятно, не связана с проведенной ей операцией. Подробности о трагедии раскрыло издание «МК».

По данным источника, операцию 43-летней жительнице столицы провели 6 декабря, а утром 7 декабря ей стало плохо после завтрака. Предположительно, у нее произошла закупорка легочных артерий тромбом, и это привело к остановке сердца.

В материале также говорится, что операция стоимостью более миллиона рублей была необходима москвичке из-за особенностей здоровья. Ранее женщина, у которой осталось двое детей, уже обращалась в эту клинику.

7 декабря стало известно, что россиянка не пережила пластическую операцию в одной из московских клиник. По данным Telegram-канала Shot, она хотела уменьшить грудь и сделать коррекцию живота.