06:43, 7 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности об обвиняемой в аферах экс-чиновнице

Обвиняемая в аферах экс-чиновница Россотрудничества 8 лет находится в розыске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Обвиняемая в аферах с госконтрактами бывшая чиновница Россотрудничества более восьми лет находится у правоохранительных органов в розыске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные розыскной базы.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против женщины возбудили в октябре 2017 года. Ей заочно предъявили обвинение и избрали арест. В международный розыск бывшую чиновницу объявили в ноябре того же года.

Предполагается, что следствие знало о местонахождении экс-чиновницы на Кипре. При этом ее защита утверждала, что за пределами России фигурантка лечится. В марте 2020 года сообщалось, что женщину задержали на Кипре и арестовали на 40 суток. Ожидалось, что за это время решится вопрос об экстрадиции.

Согласно базе розыска, женщина до сих пор числится в розыске: ранее ее переобъявили в базе МВД России. Это может указывать на отказ в ее выдаче, указал источник агентства.

Ранее сына чиновницы Федеральной налоговой службы 31-летнего Антона Гусева, устроившего смертельное ДТП в Воронеже, объявили в федеральный розыск. Родственники погибшей в ДТП девушки опасаются, что мужчина сможет избежать уголовной ответственности из-за должности его матери.

