Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:14, 7 декабря 2025Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль Кучеровку в Харьковской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников/ РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Кучеровка в Харьковской области, где бои вели подразделения западной группировки войск.

«Подразделения группировки войск "Запад" продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол», — говорится в сообщении.

Помимо того, завершено взятие населенного пункта Ровное в Донецкой народной республике.

В ночь на 7 декабря системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 77 беспилотников над территорией России. Больше всего аппаратов — 42 единицы — ликвидированы над Саратовской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для меня это жизнь». Боец ММА Петр Ян победил Двалишвили и вернул себе титул чемпиона

    Россиянка описала жизнь женщин-оленеводов в тундре фразой «ее задача — подавать еду»

    На Солнце произошла двойная вспышка

    В России назвали приоритетное для ВСУ направление фронта

    Россиян предупредили о риске замерзнуть насмерть из-за алкоголя

    Сталкеров предложили сажать в тюрьму

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО

    Россиян предупредили о «русской рулетке» при покупке красной икры с рук

    Военные захватили власть в Бенине

    Тактаров оценил завоевание Петром Яном чемпионского титула UFC

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok