Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль Кучеровку в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Кучеровка в Харьковской области, где бои вели подразделения западной группировки войск.

«Подразделения группировки войск "Запад" продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол», — говорится в сообщении.

Помимо того, завершено взятие населенного пункта Ровное в Донецкой народной республике.

В ночь на 7 декабря системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 77 беспилотников над территорией России. Больше всего аппаратов — 42 единицы — ликвидированы над Саратовской областью.