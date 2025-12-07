Реклама

16:35, 7 декабря 2025Экономика

Российский миллиардер заговорил о смирении после разговора с Набиуллиной

Дерипаска заявил о «поре смирения» после разговора с Набиуллиной
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Российский миллиардер Олег Дерипаска заговорил о смирении после разговора с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Соответствующий комментарий он дал корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

Зарубин поинтересовался у Дерипаски, спорил ли он с главой Центробанка. Журналист отметил, что миллиардер активно жестикулировал во время беседы.

«Уже нет. Пришла пора смирения», — сказал в ответ Дерипаска.

Ранее Дерипаска поделился с подписчиками пятью признаками упадка римской культуры, сформулированными в книге Эдварда Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи». Это стремление демонстрировать роскошь вместо создания богатства; одержимость сексом и его извращенными формами; изменение искусства — уродливое и показное, а не творческое и оригинальное; растущая пропасть между богатыми и бедными; все большее стремление жить за счет государства.

