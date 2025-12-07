Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
20:01, 7 декабря 2025Спорт

Шлеменко назвал Двалившили самым большим русофобом в UFC

Шлеменко: Большего русофоба в UFC, чем Мераб Двалишвили, я вообще не встречал
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Мераб Двалишвили

Мераб Двалишвили. Фото: Sean M. Haffey / Getty Images

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко назвал бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Мераба Двалившили самым большим русофобом в промоушене. Об этом он рассказал в интервью журналисту Александру Лютикову, запись которого доступна на его YouTube-канале.

Лютиков спросил у Шлеменко, задели ли его слова грузина о России, сказанные им перед реваншем с Петром Яном. «Его слова неприятно слышать. Большего русофоба в UFC, чем Мераб Двалишвили, я вообще не встречал», — ответил Шлеменко.

Шлеменко объяснил, за счет чего Яну удалось победить Двалившили. «У Петра мотивация была в два раза выше, чем у Мераба. А тут мотивация решает чаще всего», — посчитал боец.

До поединка с Яном Двалившили неоднократно негативно высказывался о России. В реванше, состоявшемся в Лас-Вегасе в ночь на 7 декабря, Ян выиграл единогласным решением судей и лишил грузинского бойца титула чемпиона UFC.

32-летний Ян одержал 20-ю победу при пяти поражениях в ММА. 34-летний Двалившили проиграл пятый раз в карьере, в его активе 21 победа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жену Зеленского обвинили в коррупции

    Спецпредставитель Путина назвал Каллас подарком для мира

    Житель приграничного региона получил ранение при атаке ВСУ

    Переворот в Бенине сорвался

    Шлеменко назвал Двалившили самым большим русофобом в UFC

    Канцлер ФРГ подал сотни исков из-за оскорблений

    Возле ТЭЦ в российском городе раздались взрывы

    Европейцам предложили улучшать оборону и готовиться к буре

    Раскрыты подробности о кончине россиянки в клинике пластической хирургии в Москве

    Новую стратегию нацбезопасности США назвали ответом Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok