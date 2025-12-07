Шлеменко назвал Двалившили самым большим русофобом в UFC

Шлеменко: Большего русофоба в UFC, чем Мераб Двалишвили, я вообще не встречал

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко назвал бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Мераба Двалившили самым большим русофобом в промоушене. Об этом он рассказал в интервью журналисту Александру Лютикову, запись которого доступна на его YouTube-канале.

Лютиков спросил у Шлеменко, задели ли его слова грузина о России, сказанные им перед реваншем с Петром Яном. «Его слова неприятно слышать. Большего русофоба в UFC, чем Мераб Двалишвили, я вообще не встречал», — ответил Шлеменко.

Шлеменко объяснил, за счет чего Яну удалось победить Двалившили. «У Петра мотивация была в два раза выше, чем у Мераба. А тут мотивация решает чаще всего», — посчитал боец.

До поединка с Яном Двалившили неоднократно негативно высказывался о России. В реванше, состоявшемся в Лас-Вегасе в ночь на 7 декабря, Ян выиграл единогласным решением судей и лишил грузинского бойца титула чемпиона UFC.

32-летний Ян одержал 20-ю победу при пяти поражениях в ММА. 34-летний Двалившили проиграл пятый раз в карьере, в его активе 21 победа.