Дмитриев заявил, что Каллас показала миру, кто такие европейские бюрократы

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал главу дипломатии Европейского союза Кайю Каллас подарком для мира. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в соцсети X.

По словам бизнесмена, Каллас показала миру, кто такие европейские бюрократы. «Спасибо, Кайя!» — написал Дмитриев. К публикации он приложил скриншот статьи газеты Telegraph с заголовком «Глава евродипломатии — подарок для Кремля». Авторы материала утверждают, что деятельность главы дипломатии Евросоюза в отношении украинского кризиса привела к фатальной разобщенности в Европе.

Статья вышла в британском издании 6 декабря. В ней говорится о чрезмерной ненависти эстонского политика к России, которая сводит эффективность дипломатии Европейского союза к нулю.