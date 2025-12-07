Реклама

Россия
20:18, 7 декабря 2025Россия

Спецпредставитель Путина назвал Каллас подарком для мира

Дмитриев заявил, что Каллас показала миру, кто такие европейские бюрократы
Алина Черненко

Фото: Yves Herman / Reuters

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал главу дипломатии Европейского союза Кайю Каллас подарком для мира. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в соцсети X.

По словам бизнесмена, Каллас показала миру, кто такие европейские бюрократы. «Спасибо, Кайя!» — написал Дмитриев. К публикации он приложил скриншот статьи газеты Telegraph с заголовком «Глава евродипломатии — подарок для Кремля». Авторы материала утверждают, что деятельность главы дипломатии Евросоюза в отношении украинского кризиса привела к фатальной разобщенности в Европе.

Статья вышла в британском издании 6 декабря. В ней говорится о чрезмерной ненависти эстонского политика к России, которая сводит эффективность дипломатии Европейского союза к нулю.

