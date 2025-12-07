Реклама

Россия
15:05, 7 декабря 2025

Стал известен насыщенный график Путина на следующей неделе

Журналист Зарубин раскрыл насыщенный график Путина на следующей неделе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Pool / Reuters

Президента России Владимира Путина ждет насыщенная неделя. О графике российского лидера стало известно из Telegram-канала журналиста Павла Зарубина.

«Планируется встреча с членами парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности», — раскрыл он.

По его словам, одним из центральных мероприятий в графике президента станет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В День Героев Отечества Путин встретится с участниками специальной военной операции. Зарубин назвал график президента насыщенным.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал график президента России на прошлой неделе перегруженным. 2 декабря Путин встретился со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, а 4-5 декабря посетил Индию с официальным визитом.

