18:23, 7 декабря 2025Спорт

Стал известен новый чемпион «Формулы-1»

Пилот McLaren Ландо Норрис стал новым чемпионом «Формулы-1»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Clive Mason / Getty Images

Пилот McLaren Ландо Норрис стал новым чемпионом «Формулы-1». Об этом сообщает Sports.ru.

Британский гонщик финишировал третьим на Гран-при Абу-Даби, что позволило ему завоевать титул. Первым в гонке стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, вторым — другой представитель McLaren Оскар Пиастри. Оба спортсмена наряду с Норрисом до последнего претендовали на чемпионство.

26-летний Норрис провел в «Формуле-1» семь сезонов, но впервые выиграл титул. В 2024 году он становился вторым, уступив титул Ферстаппену.

Кроме того, McLaren выиграл и Кубок конструкторов. «Конюшня» впервые с 1998 года оформила золотой дубль, взяв титулы и в личном, и в командном зачете.

