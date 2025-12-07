Telegraph: США избегают критики России в обновленной стратегии нацбезопасности

Белый дом избегает критики России в обновленной Стратегии национальной безопасности США, пишет британская газета The Telegraph.

Вашингтон в документе не стал указывать, к какой из сторон украинского конфликта относится, но подчеркнул, что «вынужден в нем разбираться».

По словам автора статьи, европейские лидеры обратят на эту формулировку внимание и потребуют объяснений от администрации президента США Дональда Трампа.

В стратегии также сказано, что администрация президента США находится в противоречии с чиновниками Европы, многие из которых «топчут демократические нормы».