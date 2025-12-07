Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
07:52, 7 декабря 2025Культура

Цыганова резко оценила выступление Долиной на Первом канале

Вика Цыганова заявила о попытке отмыть Долину через интервью на Первом канале
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Вика Цыганова

Вика Цыганова. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская певица Виктория Цыганова прокомментировала заявления народной артистки России Ларисы Долиной, с которыми она выступила в эфире Первого канала. Свое мнение Цыганова привела в Telegram-канале.

Цыганова резко оценила выступление Долиной на Первом канале.

«Ну что, маразм крепчал! Ларису Долину попытались отмыть через интервью на Первом канале. <...> Это за пределом добра и зла. Уровень самомнения Долиной поражает», — возмутилась она.

Певица также пошутила, что ждет на «Голубом огоньке» трио Долиной, Ксении Собчак и Филиппа Киркорова с песней «Погода в доме». Цыганова также предложила артистке исполнить с Инстасамкой песню «За деньги — да!».

Ранее ставшая жертвой мошеннической схемы Долина в эфире Первого канала призналась, что пошла на обман, чтобы побыстрее продать недвижимость. До этого сообщалось, что певица пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон созвонился с Зеленским после своего визита в Китай. Что известно о ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине?

    Стало известно о секретных переговорах Кубы и США о Венесуэле без Мадуро

    Названа самая влиятельная семья в США

    Юрист предупредил о случаях изъятия дачных участков весной

    Цыганова резко оценила выступление Долиной на Первом канале

    Тело россиянки обнаружили в номере отеля Гонконга

    Россиянам рассказали о риске заражения от упаковки продуктов из магазинов

    Россиянам подсказали способ быстро выбрать удачный подарок на праздник

    В Минобороны отчитались о сбитых над территорией России беспилотниках

    Украинский военный призвал снизить градус ура-патриотизма и поговорить честно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok