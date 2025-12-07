Вика Цыганова заявила о попытке отмыть Долину через интервью на Первом канале

Российская певица Виктория Цыганова прокомментировала заявления народной артистки России Ларисы Долиной, с которыми она выступила в эфире Первого канала. Свое мнение Цыганова привела в Telegram-канале.

Цыганова резко оценила выступление Долиной на Первом канале.

«Ну что, маразм крепчал! Ларису Долину попытались отмыть через интервью на Первом канале. <...> Это за пределом добра и зла. Уровень самомнения Долиной поражает», — возмутилась она.

Певица также пошутила, что ждет на «Голубом огоньке» трио Долиной, Ксении Собчак и Филиппа Киркорова с песней «Погода в доме». Цыганова также предложила артистке исполнить с Инстасамкой песню «За деньги — да!».

Ранее ставшая жертвой мошеннической схемы Долина в эфире Первого канала призналась, что пошла на обман, чтобы побыстрее продать недвижимость. До этого сообщалось, что певица пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры.