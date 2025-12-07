Ушел из жизни легендарный фотограф Мартин Парр

Умер снявший открытие первого McDonald's в Москве фотограф Мартин Парр

Ушел из жизни известный британский фотограф Мартин Парр. Ему было 73 года. Об этом сообщается на сайте фотографа.

«С глубокой скорбью мы сообщаем, что Мартин Парр (1952–2025) скончался вчера у себя дома в Бристоле», — говорится в сообщении. Причины смерти фотографа не раскрываются.

Мартин Парр был одним из ведущих фотографов Великобритании. Он известен неожиданными и часто провокационными снимками. Парр снимал и в России — в частности, именно он делал фото на открытии первого McDonald's в Москве в 1990 году.

У Парра остались супруга Сьюзен Митчелл и дочь Эллен.

