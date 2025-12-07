Реклама

Ушел из жизни легендарный фотограф Мартин Парр

Умер снявший открытие первого McDonald's в Москве фотограф Мартин Парр
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alessandro Cimma / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ушел из жизни известный британский фотограф Мартин Парр. Ему было 73 года. Об этом сообщается на сайте фотографа.

«С глубокой скорбью мы сообщаем, что Мартин Парр (1952–2025) скончался вчера у себя дома в Бристоле», — говорится в сообщении. Причины смерти фотографа не раскрываются.

Мартин Парр был одним из ведущих фотографов Великобритании. Он известен неожиданными и часто провокационными снимками. Парр снимал и в России — в частности, именно он делал фото на открытии первого McDonald's в Москве в 1990 году.

У Парра остались супруга Сьюзен Митчелл и дочь Эллен.

Ранее сообщалось, что на 79-м году жизни умер режиссер и сценарист Вячеслав Криштофович. До этого ушел из жизни народный артист РСФСР, актер и режиссер театра и кино Всеволод Шиловский.

