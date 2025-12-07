Реклама

В Германии захотели вернуть российский газ

Евродепутат Де Маси предложил снова поставлять российский газ в Германию
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Германии захотели вернуть поставки российского газа. С таким предложением, как передает со ссылкой на издание Welt агентство РИА Новости, выступил депутат Европарламента и новоиспеченный сопредседатель партии «Союз "Социальная справедливость и экономическая разумность"» Фабио Де Маси.

«Было бы целесообразно прийти к [президенту России Владимиру] Путину и сказать: "Мы готовы снова получать газ и хотим увязать это с режимом прекращения огня на Украине"», — сказал евродепутат на съезде своей партии в немецком Магдебурге.

Ранее Путин оценил последствия отказа стран Европы от российского газа. Он подчеркнул, что страны с недостаточным уровнем развития экономики не могут инвестировать в новые виды энергетики, а Запад вводит против этих государств ограничительные меры, что является новым видом неоколониализма.

