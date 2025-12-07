Реклама

Россия
21:09, 7 декабря 2025Россия

В Госдуме обвинили трех европейских лидеров в продвижении неонацизма

Слуцкий назвал Макрона, Мерца и Стармера апологетами неонацизма в Евразии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц становятся апологетами неонацизма и агрессии в Евразии. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram.

Он отметил, что, по информации западных СМИ, европейские лидеры убеждают президента Украины Владимира Зеленского отказаться от вывода войск из Донбасса и продолжать воевать «до последнего украинца», что ведет к эскалации.

«Европейская "партия войны", цепляясь за осколки однополярного миропорядка, намеренно продлевает агонию проворовавшегося режима на Украине. Тем самым не только усугубляя риски трансатлантического раскола, но и повышая угрозу Третьей мировой», — написал депутат.

Ранее Слуцкий высмеял слова Макрона о том, что Европа должна возглавить мирные усилия по Украине. Он назвал их политической слепотой, «помноженной на манию величия».

