00:00, 6 декабря 2025Россия

В России заявили о «бонапартистских» устремлениях Макрона

Слуцкий назвал политической слепотой слова Макрона о роли ЕС на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высмеял слова президента Франции Эммануэля Макрона о единстве Евросоюза (ЕС) и США в украинском вопросе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, слова о том, чтобы Европа возглавила мирные усилия по Украине, являются политической слепотой, «помноженной на манию величия». «Макрон безнадежно наивен в своих бонапартистских устремлениях. Его аргументы о "территориальной принадлежности" конфликта явно запоздали», — написал он.

Ранее немецкое издание Der Spiegel опубликовало выдержки из расшифровки беседы Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они выразили глубокое недоверие к США и предупредили Киев о возможном «предательстве» со стороны Вашингтона.

Позднее Макрон опроверг эти сообщения и заявил, что Европа и США должны работать вместе в контексте украинского вопроса.

