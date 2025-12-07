Политолог Бондаренко о призыве Навроцкого к Украине: Поляки набивают себе цену

Политолог, бывший руководитель Российско-польского центра диалога и согласия, президент фонда «Возвращение» Юрий Бондаренко заявил, что власти Польши «набивают себе цену». Об этом он сообщил в разговоре с «МК».

Таким образом эксперт прокомментировал требование президента Польши Кароля Навроцкого к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выразить благодарность польским военным. Бондаренко подчеркнул, что на территории Украины «нет и не было» никаких регулярных воинских частей. Политолог также выразил уверенность, что ситуация не изменится. «Они [поляки] просто хотят, чтобы украинцы кланялись им еще ниже, смачно целовали сапог, и, желательно, не торопились вставать при этом», — заявил собеседник издания.

Он также допустил, что на Украине могли быть задействованы только отдельные лица, например польские наемники или инспекторы.

В своей речи польский лидер сообщил, что последовательно добивается симметрии в отношениях между Варшавой и Киевом, передает ТАСС. «Если мы посмотрим, насколько большие усилия совершил польский народ для помощи Украине, то мы вправе рассчитывать на то, что президент Зеленский отдаст дань уважения этим усилиям поляков, будет открытым к предложениям польского государства, выразит благодарность польским военным, гражданам и польскому государству», — отметил он.

В ноябре Кароль Навроцкий обвинил Украину в том, что она ведет себя неблагодарно, несмотря на всю помощь, оказанную Польшей и другими западными странами.