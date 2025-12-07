Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:32, 7 декабря 2025Россия

В Новой Третьяковке объявили эвакуацию

В Новой Третьяковке посетителей призвали эвакуироваться
Екатерина Ештокина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Новой Третьяковке в Москве объявили эвакуацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным издания, в помещении сработала сигнализация, и по громкой связи посетителей призвали покинуть помещение. На размещенных кадрах очевидцы запечатлели толпу, которую массово стали выводить на улицу. Причины эвакуации не уточняются.

Материалы по теме:
«Дом рухнул и крики прекратились» 34 тысячи пострадавших за ночь: самое страшное наводнение в России глазами выживших
«Дом рухнул и крики прекратились»34 тысячи пострадавших за ночь: самое страшное наводнение в России глазами выживших
6 июля 2022
«Алюминий пылал как бумага» 50 лет назад военный самолет упал на детсад. Как в СССР пытались скрыть смерть 24 детей?
«Алюминий пылал как бумага»50 лет назад военный самолет упал на детсад. Как в СССР пытались скрыть смерть 24 детей?
16 мая 2022
«Обезумевшие люди висели на простынях» 45 лет назад у Кремля загорелась гостиница «Россия». Кто виноват в десятках жертв?
«Обезумевшие люди висели на простынях»45 лет назад у Кремля загорелась гостиница «Россия». Кто виноват в десятках жертв?
25 февраля 2022

В ноябре эвакуацию объявили в московском вузе после атак БПЛА. Студентов и преподавателей предупредили, что тревога не учебная.

Также в ноябре из российской больницы эвакуировали пациентов из-за подозрительного пакета. Один из россиян, находившихся внутри здания, отметил, что опасную находку заметили возле одного из кабинетов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил новую стратегию нацбезопасности США

    Диарея оказалась признаком нескольких приводящих к летальному исходу болезней

    Украину назвали центром международной коррупции

    В Новой Третьяковке объявили эвакуацию

    ВСУ подорвали дамбу в ДНР

    Медведев предупредил о рисках прихода в Белый Дом нового «Байдена»

    Президент Израиля отказался выполнять просьбу президента США

    Новая схема обмана пожилых людей распространилась в России

    Россиянам назвали самых подходящих для счастливого брака мужчин

    Сын Трампа назвал условие для прекращения конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok