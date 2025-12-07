В Новой Третьяковке объявили эвакуацию

В Новой Третьяковке посетителей призвали эвакуироваться

В Новой Третьяковке в Москве объявили эвакуацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным издания, в помещении сработала сигнализация, и по громкой связи посетителей призвали покинуть помещение. На размещенных кадрах очевидцы запечатлели толпу, которую массово стали выводить на улицу. Причины эвакуации не уточняются.

В ноябре эвакуацию объявили в московском вузе после атак БПЛА. Студентов и преподавателей предупредили, что тревога не учебная.

Также в ноябре из российской больницы эвакуировали пациентов из-за подозрительного пакета. Один из россиян, находившихся внутри здания, отметил, что опасную находку заметили возле одного из кабинетов.