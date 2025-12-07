Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:06, 7 декабря 2025Бывший СССР

В Раде призвали затягивать переговоры с США

Депутат Рады Костенко заявил о необходимости тянуть время на переговорах с США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Украине нужно максимально тянуть время на переговорах с США, несмотря на то, что Киев находится в не самом выгодном положении. С такой точкой зрения выступил депутат Верховной рады Роман Костенко, его слова приводит украинское издание «Страна».

«Я считаю, что нам было максимально нужно тянуть время и улучшать позиции. Иначе нас просто принудят к тому, чего мы не заслужили как нация», — убежден политик.

Он также добавил, что американская сторона придает большое значение боям за Красноармейск (украинское название — Покровск). В США считают, что потеря этого города означает для Украины проигрыш в конфликте. «Это первое, что мы слышим, и в дословных переговорах это тоже, я знаю, звучит — что сейчас Покровск уже потерян. Второе — это коррупционный скандал, который у нас был, и который нам тоже вспоминают ... И с этими кейсами мы идем на переговоры говорить: давайте достойный мир, справедливый мир. И, конечно, в таких условиях трудно о чем-то серьезно договариваться», — добавил Костенко.

Ранее агентство Bloomberg писало, что переговоры США и Украины во Флориде не принесли серьезного прорыва.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван вероятный преемник Трампа

    Военный аналитик заявил о преимуществе России в зоне СВО

    Россия нарастила темпы освобождения территорий в зоне СВО

    «Интер Майами» с Месси впервые стал чемпионом MLS

    Визит Путина в Индию показал Западу способность России диктовать правила игры

    Зеленский поговорил с европейским лидером

    Депутат раскрыла главное преимущество Москвы

    Пентагон пригрозил союзникам США последствиями

    Мэр Киева пожаловался на необходимость посещать в госпиталях искалеченных солдат ВСУ

    Американские военные начали изучать опыт украинского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok