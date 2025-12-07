Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:19, 7 декабря 2025Бывший СССР

В России назвали приоритетное для ВСУ направление фронта

Приезд главкома ВСУ Сырского под Сумы говорит о приоритетности этого направления
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Приезд главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского в командный пункт под Сумами говорит о приоритетности этого направления для украинского командования. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Командный пункт группировки ВСУ в Сумской области накануне посетил главком Сырский, что может говорить о том, что сумское направление является одним из приоритетных для украинского командования», — назвал источник агентства.

Сырский посетил командный пункт под Сумами 6 декабря. В интервью Sky News главком признал преимущество армии России перед украинскими войсками. Он отметил, что у Вооруженных сил (ВС) России в два раза больше артиллерийских снарядов, чем у Украины.

Ранее Сырский заявил, что военные действия будут продолжены даже в том случае, если США откажут Украине в своей поддержке, поскольку у Киева по-прежнему будет союзник в лице Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для меня это жизнь». Боец ММА Петр Ян победил Двалишвили и вернул себе титул чемпиона

    Россиянка описала жизнь женщин-оленеводов в тундре фразой «ее задача — подавать еду»

    На Солнце произошла двойная вспышка

    В России назвали приоритетное для ВСУ направление фронта

    Россиян предупредили о риске замерзнуть насмерть из-за алкоголя

    Сталкеров предложили сажать в тюрьму

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО

    Россиян предупредили о «русской рулетке» при покупке красной икры с рук

    Военные захватили власть в Бенине

    Тактаров оценил завоевание Петром Яном чемпионского титула UFC

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok