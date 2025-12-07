Приезд главкома ВСУ Сырского под Сумы говорит о приоритетности этого направления

Приезд главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского в командный пункт под Сумами говорит о приоритетности этого направления для украинского командования. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Командный пункт группировки ВСУ в Сумской области накануне посетил главком Сырский, что может говорить о том, что сумское направление является одним из приоритетных для украинского командования», — назвал источник агентства.

Сырский посетил командный пункт под Сумами 6 декабря. В интервью Sky News главком признал преимущество армии России перед украинскими войсками. Он отметил, что у Вооруженных сил (ВС) России в два раза больше артиллерийских снарядов, чем у Украины.

Ранее Сырский заявил, что военные действия будут продолжены даже в том случае, если США откажут Украине в своей поддержке, поскольку у Киева по-прежнему будет союзник в лице Европы.