12:41, 7 декабря 2025Мир

В России оценили американских переговорщиков по Украине

Ушаков: Американские переговорщики по Украине близки к Трампу
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Стивен Уиткофф (в центре) и Джаред Кушнер во время встречи с Владимиром Путиным.

Стивен Уиткофф (в центре) и Джаред Кушнер во время встречи с Владимиром Путиным.. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Американские переговорщики по вопросу урегулирования ситуации на Украине близки к президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Эти люди очень близки к Трампу, они служат ему. И, как мне представляется, они достаточно четко выполняют его установки», — сказал он.

По словам Ушакова, переговорщики постоянно подчеркивают, что при Трампе украинский конфликт не начался бы.

Ранее Ушаков заявил, что переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа прошли в дружеском тоне.

