В России оценили американских переговорщиков по Украине

Американские переговорщики по вопросу урегулирования ситуации на Украине близки к президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«Эти люди очень близки к Трампу, они служат ему. И, как мне представляется, они достаточно четко выполняют его установки», — сказал он.
По словам Ушакова, переговорщики постоянно подчеркивают, что при Трампе украинский конфликт не начался бы.
Ранее Ушаков заявил, что переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа прошли в дружеском тоне.