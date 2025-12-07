В США увидели признаки основания Трампом своей династии

Политолог Петро: Основание Трампом своей династии зависит от итогов правления

Основание президентом США Дональдом Трампом своей политической династии — включая занятие его детьми высших политических должностей — зависит от итогов правления. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор политической науки университета Род-Айленда, старший научный сотрудник Института мира и дипломатии имени Вашингтона Николай Петро.

«Будут ли пятеро детей Трампа занимать государственные посты в будущем? Это зависит от того наследия, которое им оставит отец», — отметил исследователь.

Петро также подчеркнул, что сейчас сыновья Трампа не показывают политических амбиций, включая претензию на президентство. Однако он указал, что это возможно в будущем.

21 мая старший сын действующего американского лидера Дональд Трамп-младший допустил свое участие в будущих выборах президента США. Также газета газета Daily Mail сообщала, что порядка 40 процентов сторонников Республиканской партии США выступили за поправки к конституции страны, делающие третьего, 18-летнего сына президента Дональда Трампа Бэррона его преемником.