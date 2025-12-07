Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:00, 7 декабря 2025МирЭксклюзив

В США увидели признаки основания Трампом своей династии

Политолог Петро: Основание Трампом своей династии зависит от итогов правления
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Основание президентом США Дональдом Трампом своей политической династии — включая занятие его детьми высших политических должностей — зависит от итогов правления. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор политической науки университета Род-Айленда, старший научный сотрудник Института мира и дипломатии имени Вашингтона Николай Петро.

«Будут ли пятеро детей Трампа занимать государственные посты в будущем? Это зависит от того наследия, которое им оставит отец», — отметил исследователь.

Петро также подчеркнул, что сейчас сыновья Трампа не показывают политических амбиций, включая претензию на президентство. Однако он указал, что это возможно в будущем.

21 мая старший сын действующего американского лидера Дональд Трамп-младший допустил свое участие в будущих выборах президента США. Также газета газета Daily Mail сообщала, что порядка 40 процентов сторонников Республиканской партии США выступили за поправки к конституции страны, делающие третьего, 18-летнего сына президента Дональда Трампа Бэррона его преемником.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наносят тяжелый урон». В МИД России оценили потери Евросоюза от антироссийских санкций

    В России сообщили об индексации одного вида пенсий

    В США оценили вероятность отправки войск на Украину

    На Западе заявили о лжи про Россию

    В США увидели признаки основания Трампом своей династии

    В США назвали две ключевые темы для урегулирования на Украине

    Жители двух российских городов сообщили о серии взрывов и работе ПВО

    Постпред США при НАТО заявил о близости мира на Украине

    Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 255 тысяч

    В Кременчуге произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok