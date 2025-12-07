Российский боец Ветер: ВСУ минами взрывали котов в Волчанске

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) минами взрывали котов в Волчанске. О происходящем в зоне СВО в эфире «Соловьев Live» рассказал командир отряда с позывным Ветер.

«Мыши, куда без них. Котов нет. Объясню почему: потому что ночью курсирует разведка небесная у противника, выявляют животных. Мы смотрели, как они даже мины не жалеют на животных», — рассказал боец.

В ночь на 1 декабря Вооруженные силы России заняли Купянск и 86 других населенных пунктов.

Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что российские войска взяли под контроль Красноармейск (украинское название — Покровск) и Волчанск.